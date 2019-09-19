Üniversitelerden evlat nöbetindeki annelere destek

Türkiye'nin dört bir yanında öğrenci toplulukları, HDP önünde oturma eylemi yapan annelere destek eylemleri gerçekleştirdi.

HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 42'a ulaştı. Annelere üniversitelerden büyük destek geldi.

Yurdun dört bir yanında üniversite öğrencileri anneler için bir dakikalık alkış eylemi yaptı. "Teröre Lanet Analara Destek" sloganlarıyla gerçekleştirilen eylemlerde "Hacire Annenin yaktığı ateş evlatları için yüreği yanan bütün ailelerin sesi ve tüm Türkiye'nin meselesi olmuştur" denildi.

ANKARA'DA TOPLULUKLARDAN ORTAK AÇIKLAMA

Ankara Üniversitesi Düşünce ve Kitap Topluluğu üyeleri ve Ankara Üniversitesi Düşünce ve Edebiyat Topluluğu üyeleri Cebeci Yerleşkesi önünde bir araya gelerek açıklama yaptı. Türk bayrakları ile yapılan açıklamada "Kahrolsun HDP, Kahrolsun PKK" sloganları atıldı. Topluluklar adına açıklama yapan Anıl Işık, "PKK ve destekçisi HDP, çok yakında Mehmetçiğin ve analarımızın ayakları altında kalacaktır" dedi.

TARİHİ KAPIDAN SESLENDİLER

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi önünde toplanan Atatürkçü Düşünce Topluluğu üyeleri adına konuşan Emre Oflaz, "Annelerimizin haklı isyanı Türkiye'nin terörle mücadelesiyle bütünleşti. Yüreği yanan aileler bizim ailelerimizdir. Türk gençliği olarak vicdanımızı susturamayız. Diyarbakırlı ailelerin eylemi bir insanlık nöbetidir." dedi.

MUĞLA'DA ANNELERE DESTEK YÜRÜYÜŞÜ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrenci toplulukları üniversite içinde annelere destek yürüyüşü düzenledi. Genç Bakış Topluluğu, Düşünce ve Kitap Topluluğu, Teknoloji ve Mühendislik Topluluğunun ortak düzenlediği yürüyüşün ardından Atatürk Büstü önünde topluluklar adına açıklama yapan Yağız Coşkun, "PKK'nın ailelerinden koparıp dağa kaçırdığı gençler bizim yaşımızdaki kardeşlerimizdir." dedi.

İSTANBUL'DAN ANTALYA'YA, MUĞLA'DAN SİVAS'A ALKIŞLAR SUSMADI

Akdeniz Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğunun üniversite yemekhanesinde yaptığı eylemde bütün üniversiteliler şehitlerimiz için ayağa kalktı. Annelere destek sloganları atıldı. Topluluk adına konuşan Nilay Güven "Türk gençliğinin bugünkü görevi annelerimizin kararlılığına cesaret katmaktır." dedi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü, imza masası açarak annelere destek için öğrencilerden imza topladı. Bütün üniversite öğrencilerini 25 Eylül Çarşamba günü saat 12.00'de Merkez Kafeterya önünde yapacağı yürüyüşe davet etti.

İstanbul, Ankara, Muğla, Sivas, Karabük, İzmir, Denizli, Edirne, Eskişehir, Aydın, Kütahya, Samsun, Giresun, Afyon, Sakarya, Gaziantep, Bursa, Adana, Malatya, Mersin, Kayseri, Kocaeli, Isparta'da yapılan eylemlerde annelere destek için alkışlar susmadı. Üniversite topluluklarının düzenleyeceği eylemlerin hafta boyunca süreceği öğrenildi.