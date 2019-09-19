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  • Son Güncelleme: 19.09.2019 11:25

'daki 17. gününde: Duvar dibine çöktü, hüngür hüngür ağladı

Çocukları aracılığı ile dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki eylemi 17'nci gününe girdi. Bina önündeki aile sayısı 43'e ulaşırken, anne-babaların evlat çığlıkları ise yürekleri dağlıyor.

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 17'nci gününde de devam ediyor.

17 gündür çocuklarını beklediğini belirten er Müslüm Altıntaş'ın babası Şevket Altıntaş, çocuklarını zorla anne ve babalarından alarak dağa kaçırmanın hiçbir şeyin mücadelesi olmayacağını söyledi.

Altıntaş, "Bugün eylemimizin 17'nci günü ve devam edeceğiz, mücadelemiz sonuna kadar devam edecek Pes etmek yok. Sonuç illa ki alınacak. Biz burada bir çığlık yükseltiyoruz, ya ölüm çığlığı ya da zafer çığlığı. Ümit ederim ki zafer çığlığı olsun ölüm değil. Sayımız çoğalacak, halkın korkusu var, çocuğunu anne ve babasından zorla alıp dağa götürmek neyin mücadelesidir." dedi.

'ONLARIN DA ÇİĞERLERİ PARÇA PARÇA OLSUN'
Evladı için nöbet tutan baba Salih Gökçe "Onların da ciğerleri parça parça olsun" diye isyan ağladı. Babanın içler acısı hali yürekleri yaktı.

17 gündür çocuklarını beklediğini belirten er Müslüm Altıntaş'ın babası Şevket Altıntaş da çocuklarını zorla anne ve babalarından alarak dağa kaçırmanın hiçbir şeyin mücadelesi olmayacağını söyledi. Altıntaş, "Bugün eylemimizin 17'nci günü ve devam edeceğiz, mücadelemiz sonuna kadar devam edecek Pes etmek yok. Sonuç illa ki alınacak. Biz burada bir çığlık yükseltiyoruz, ya ölüm çığlığı ya da zafer çığlığı. Ümit ederim ki zafer çığlığı olsun ölüm değil. Sayımız çoğalacak, halkın korkusu var, çocuğunu anne ve babasından zorla alıp dağa götürmek neyin mücadelesidir." dedi.

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