TERÖRİSTLERE AĞIR PENÇE
Diyarbakır'da çocukları dağa kaçırılan annelerin HDP il binası önünde başlattıkları oturma eylemi, 16. güne girdi. Eyleme katılan aile sayısı 37'ye yükseldi. Aileler, dün HDP il binasından çıkarılan çok sayıda battaniyeyi görünce tepki gösterdi. Anneler, "Bu kadar battaniyenin bir siyasi parti binasında ne işi var? Burası otel mi, siyasi parti mi? Bu battaniyeleri odalara serip, çocuklarımızı yatırıyorlar. 2 gün sonra da kandırdıkları evlatlarımızı dağa götürüp örgüte katıyorlar" diye isyan etti.
ÖZGÜR CEBE
TSK, PKK'ya geçit vermedi. Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 3 terörist etkisiz hale getirildi. Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde yapılan hava operasyonuyla da 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğü bildirildi. Bitlis'te de 3 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
HDP'Lİ BAŞKAN GÖKSU GÖZALTINDA
Erzurum'da hakkında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay'ca onanan HDP'li Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu'nun şehir dışına çıkacağı yönünde bilgi alındı. Göksu, otomobille kaçarken gözaltına alındı. Göksu'nun yanı sıra 2'si Karayazı Belediye Meclis üyesi olan 6 kişi de yakalandı. Göksu tutuklanırken, diğer 6 kişi serbest bırakıldı.
BYLOCK OPERASYONU
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün emniyet ve sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 12'si emniyet eski personeli 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Düzenlenen 3 ayrı operasyonla şüphelilerden 29'unun yakalanarak sorguya alındığı bildirildi. Şüphelilerden 6'sının eski emniyet müdürü olduğu kaydedildi.
YÜKSEL TEMEL
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