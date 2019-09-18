

Diyarbakır'da çocukları dağa kaçırılan annelerin HDP il binası önünde başlattıkları oturma eylemi, 16. güne girdi. Eyleme katılan aile sayısı 37'ye yükseldi. Aileler, dün HDP il binasından çıkarılan çok sayıda battaniyeyi görünce tepki gösterdi. Anneler, "Bu kadar battaniyenin bir siyasi parti binasında ne işi var? Burası otel mi, siyasi parti mi? Bu battaniyeleri odalara serip, çocuklarımızı yatırıyorlar. 2 gün sonra da kandırdıkları evlatlarımızı dağa götürüp örgüte katıyorlar" diye isyan etti.

ÖZGÜR CEBE

HDP'Lİ

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