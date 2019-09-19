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  • Son Güncelleme: 19.09.2019 14:29

o raporu açıkladı! si için beklenti yükseldi!

k Kalkınma ve İşbirliği Örgütü () bugün yayınladığı raporda küresel tahminini yüzde 3.2'den yüzde 2.9'a düşürürken için büyüme beklentisini eksi 2.6'dan yüzde 0.3'e yükseltti.

OECD o raporu açıkladı! Türkiye ekonomisi için beklenti yükseldi!

bugün yayınladığı "Ara Dönem k Görünüm" raporunda global görünümün daha kırılgan ve belirsiz hale geldiğine işaret ederek global nin 2019'da yüzde 2,9'a ve 2020'de yüzde 3'e gerileyeceği tahmininde bulundu.

EN BÜYÜK YUKARI YÖNLÜ REVİZYONU TÜRKİYE YAPTI
OECD, üye ülkeler içinde büyüme tahminlerinde en büyük yukarı yönlü revizyonu ise için yaptı. Türkiye için 2020 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 1,6 olarak koruyan OECD, 2019 yılı için yüzde -2,9 olan büyüme beklentisini ise yüzde -0,3'e revize etti.

GLOBAL BÜYÜME TAHMİNİNİ 3,4'TEN 3,0'A İNDİRDİ
OECD raporunda 2019 için global büyüme tahminini yüzde 3,2'den 2,9'a, 2020 beklentisini yüzde 3,4'ten 3,0'a indirirken, G20 için GSYH artış beklentisini 2019 için yüzde 3,4'ten 3,1'e ve 2020 için yüzde 3,6'dan 3,2'ye düşürdü.

ABD'NİN BÜYÜME ÖNGÖRÜSÜNÜ DE DÜŞÜRDÜ
ABD ekonomisi için 2019 büyüme tahminini yüzde 2,8'den 2,4'e ve 2020 beklentisini yüzde 2,3'ten 2,0'a revize eden OECD, için büyüme tahminlerini ise yüzde 1,2 ve 1,4'den 1,1 ve 1,0'a indirdi.

OECD, 2019 için beklenen global büyüme oranının gerçekleşmesi halinde, bunun global finansal krizden bu yana görülen en zayıf yıllık büyüme oranı alacağını belirtirken, aşağı yönlü risklerin birikmeye devam ettiğini de vurguladı.

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