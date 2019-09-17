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  • Son Güncelleme: 18.09.2019 03:00

Son dakika: Başkan Erdoğan 3 üniversiteye rektör ataması yaptı

'ın üç üniversiteye rektör atamasına ilişkin kararı 'de yayımlandı. Alanya Rektörlüğüne Prof. Dr. , Rektörlüğüne Prof. Dr. , Rektörlüğüne ise Prof. Dr. atandı.

Rektör atamaları Resmi Gazete'de

'ın üç üniversiteye rektör atamasına ilişkin kararı 'de yayımlandı.

Buna göre, Alanya Rektörlüğüne Prof. Dr. , Rektörlüğüne Prof. Dr. , Rektörlüğüne ise Prof. Dr. atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

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