Facebook'tan skandal itiraf! Kullanıcıların seslerini topladık!

Son yıllarda kullanıcı gizliliği ile ilgili sorunlar nedeniyle büyük cezalar ödeyen Facebook, güvenilirliğini de günden güne kaybediyor. Geçtiğimiz aylarda, Facebook'un ses tanıma sistemini test etmek için kullanıcıları dinlediği haberleri yayılmıştı. Daha sonra Facebook tarafından yapılan açıklamada, Messenger uygulaması üzerinden test sürecini durdurduğu belirtilmişti.

Facebook, yalnızca Messenger uygulaması için değil, aynı zamanda şirketin akıllı ekranları olan Portal cihazlarını kullanan kullanıcıların seslerini de topladığını kabul etti. Şirket, aynı zamanda bu ses kayıtlarını üçüncü taraflara gönderdiğini de itiraf etti.

Facebook yöneticisi Andrew Bosworth, yaptığı açıklamada, ''Geçtiğimiz ay, Facebook Portal cihazlarını kullanan kullanıcıların seslerini toplayıp incelemeyi bıraktık. İnsanlara daha fazla kontrol ve şeffaflık sağlayan yeni bir proje üzerinde çalışıyoruz'' ifadelerini kullandı.

Facebook, şu anda kendi geliştirdiği akıllı Portal ekranlarında, kullanıcıları dinlemeye devam ediyor. Kullanıcılar, ayarlardan bu dinlemeyi kapatabiliyor. Ancak bu özellik, varsayılan olarak açık halde bulunuyor. Kısacası, Portal cihazlarını yeni alan kullanıcılar, bu özelliği kapatmadığı takdirde, sesleri Facebook'a aktarılıyor.

DAHA ÖNCE DE TELEFON NUMARALARI İFŞA OLMUŞTU!

Facebook sunucularındaki güvenlik açığı nedeniyle kayıtlı milyonlarca kullanıcının telefon bilgilerinin internette kolayca bulunabildiği ortaya çıkmıştı. Söz konusu güvenlik açığının, milyonlarca Facebook kullanıcısının telefon numarasına bu kişilerin kullanıcı numaralarına girerek kolaylıkla ulaşılabileceği ve bu kişilerin telefonla dolandırıcılık veya bu telefonları kötü niyetle kullanmak isteyenlere karşı korunmasız hale getirebileceği belirtilmişti.