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  • Son Güncelleme: 19.09.2019 11:53

ne zaman açıklanacak? Kasım 2019 askerlik celp yerleri nasıl sorgulanır?

Kasım 2019 celp dönemi duyurusu yayınlandı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından 99/4 döneminde askere gidecek vatandaşların askerlik yerlerinin ne zaman belli olacağı konusunda açıklama geldi. Peki, ne zaman açıklanacak? Kasım 2019 askerlik celp yerleri nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

99/4 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

99/4 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Bilindiği üzere yeni askerlik sisteminin yürürlüğe girmesi ile birlikte tek tip askerlik sistemine geçilmiş daha önce 12 ay olan askerlik süresi 6 aya düşmüştü. Kasım 2019 celp döneminde silahaltına alınacak olan vatandaşlar, MSB'den gelecek müjdeli haberi bekliyor. Bakanlık tarafından geçtiğimiz günlerde Kasım 2019 celp duyurusu gelmişti. Peki, 99/4 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Kasım 2019 askerlik celp yerleri nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

99/4 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

MSB'den konu ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Seçim ve sınıflandırma sonuçları Milli Savunma Bakanlığınca 23 Eylül 2019 tarihinde e-devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak."

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