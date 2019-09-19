Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin gözyaşları dinmedi. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan anneler isyan etti. HDP il binası önünde 3 Eylül'de başlayan eylem, 17. güne girdi. Eyleme katılan aile sayısı ise 40'a yükseldi. Bu annelerden İkram Gürtük'ün oğlu Musa'nın geçen 10 Eylül'de Lice kırsalındaki hava saldırısında öldüğü belirlendi.
Oğlunun öldüğünden habersiz eyleme katıla İkram Gürtük, "HDP'lilere sesleniyorum. Evlatlarımızı bize kavuşturun" dedi. Gözü yaşlı anneler de "Çocuklarımız gelinceye kadar buradan ayrılmayacağız" diyerek HDP'ye tepkilyerini dile getirdi.
Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan ve sporcular, Diyarbakır annelerini ziyaret etti.
ÖZGÜR CEBE
Oğlunun öldüğünden habersiz eyleme katıla İkram Gürtük, "HDP'lilere sesleniyorum. Evlatlarımızı bize kavuşturun" dedi. Gözü yaşlı anneler de "Çocuklarımız gelinceye kadar buradan ayrılmayacağız" diyerek HDP'ye tepkilyerini dile getirdi.
Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan ve sporcular, Diyarbakır annelerini ziyaret etti.
ÖZGÜR CEBE
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