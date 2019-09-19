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’da ndeki annelerin sayısı 40’a çıktı

’da ndeki annelerin sayısı 40’a ulaştı. , oğlunun 1 hafta önce öldürüldüğünden habersiz binası önündeki eyleme katıldı. Yürekler parçalandı.

Sayı 40’a çıktı
Diyarbakır'da tutan annelerin gözyaşları dinmedi. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan anneler isyan etti. il binası önünde 3 Eylül'de başlayan eylem, 17. güne girdi. Eyleme katılan aile sayısı ise 40'a yükseldi. Bu annelerden İkram Gürtük'ün oğlu Musa'nın geçen 10 Eylül'de Lice kırsalındaki hava saldırısında öldüğü belirlendi.




Oğlunun öldüğünden habersiz eyleme katıla , "HDP'lilere sesleniyorum. Evlatlarımızı bize kavuşturun" dedi. Gözü yaşlı anneler de "Çocuklarımız gelinceye kadar buradan ayrılmayacağız" diyerek HDP'ye tepkilyerini dile getirdi.


Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan ve sporcular, annelerini ziyaret etti.

ÖZGÜR CEBE


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