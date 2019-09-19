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  • Son Güncelleme: 19.09.2019 16:22

Başkanı 'den Falcao göndermeli paylaşım!

ek yerleştirme sonuçları 'nin resmi Twitter hesabından paylaşıldı. ÖSYM Başkanı 'ün bu paylaşımının altına Galatasaraylı yıldız 'nun esprisini kullanarak 'Açıklandı sandım' yazması yı salladı.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den Falcao göndermeli paylaşım!

Galatasaray taraftarının dört gözle beklediği , sarı kırmızılı renklere büründükten sonra takımın hesabındaki bir paylaşımın altına 'Admin Falcao geldi sandım' paylaşımını yapmıştı.

Falcao'nun bu paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Bugün açıklanan ek yerleştirme sonuçlarının duyurusu 'nin resmi Twitter hesabından yapıldı. ÖSYM Başkanı 'ün bu duyuru tweetinin altına Galatasaraylı yıldızın esprisini kullanarak 'Açıklandı sandım' yazması Twitter'ın gündemine oturdu.

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