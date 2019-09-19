ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den Falcao göndermeli paylaşım!

Galatasaray taraftarının dört gözle beklediği Radamel Falcao, sarı kırmızılı renklere büründükten sonra takımın sosyal medya hesabındaki bir paylaşımın altına 'Admin Falcao geldi sandım' paylaşımını yapmıştı.
Falcao'nun bu paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.
Bugün açıklanan YKS ek yerleştirme sonuçlarının duyurusu ÖSYM'nin resmi Twitter hesabından yapıldı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün bu duyuru tweetinin altına Galatasaraylı yıldızın esprisini kullanarak 'Açıklandı sandım' yazması Twitter'ın gündemine oturdu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.