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  • Son Güncelleme: 18.09.2019 11:06

Son dakika: MSB duyurdu: Pençe-3 Operasyonu'nda yeni bir safhaya geçildi

'ndan yapılan son dakika açıklamasında "Teröristlerin kış tertiplenmesinin önlenmesi için Pençe-3 Operasyonu'nda yeni bir safhaya geçildi. Yeni komando birliklerimiz sahaya indirildi" denildi.

Pençe-3'te yeni bir safhaya geçildi!

'ndan yapılan son dakika açıklamasında "Teröristlerin kış tertiplenmesinin önlenmesi için Pençe-3 Operasyonu'nda yeni bir safhaya geçildi. Yeni komando birliklerimiz sahaya indirildi" denildi.

Ayrıntılar gelecek...

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