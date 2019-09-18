Son dakika: MSB duyurdu: Pençe-3 Operasyonu'nda yeni bir safhaya geçildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında "Teröristlerin kış tertiplenmesinin önlenmesi için Pençe-3 Operasyonu'nda yeni bir safhaya geçildi. Yeni komando birliklerimiz sahaya indirildi" denildi.

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