Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 18.09.2019 09:32
  • Son Güncelleme: 18.09.2019 10:02

Samanyolu TV'nin eski çalışanlarına operasyonu!

Fetullahçı Terör Örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı çıkarılan eski çalışanı 3 şüpheliden 2'si yakalandı.

Samanyolu TV'nin eski çalışanlarına FETÖ operasyonu!

STV ANKARA BÜROSUNDA ÇALIŞMIŞLAR VE ByLOCK KULLANMIŞLAR
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca, KHK ile kapatılan Ankara Bürosu çalışanlarına yönelik yürütülen / soruşturması kapsamında TV yapımcısı 3 kişinin, örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandığı tespit edildi.

Şüpheliler hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama kararı çıkarıldı.

ŞAFAK BASKINI
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün sabah saatlerinde şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

BİRİ ARANIYOR
Şüphelilerden Tacettin A. ile İbrahim Enver Ö. gözaltına alındı. Firari durumdaki Halil O'nun yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Zanlıların, örgütle bağlantılı savcı ve polislerle ortak hareket ederek örgüt lehine yayınlarla algı operasyonu yaptıkları belirlendi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSamanyolu TV'nin eski çalışanlarına FETÖ operasyonu!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri