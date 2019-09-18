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  • 18.09.2019 09:23
  • Son Güncelleme: 18.09.2019 09:23

'ya darbe üstüne darbe!

tarafından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile bölücü terör örgütü ’ya ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullanıldı.

PKK'ya darbe üstüne darbe!

'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 'lı terörist etkisiz hale getirildi.

ndan yapılan açıklamaya göre, devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Zap bölgesine hava harekatı gerçekleştirildi.

Operasyonda, bölücü terör örgütü PKK'ya ait silah mevzisi, sığınak ve barınaklar vuruldu, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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