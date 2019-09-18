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  • Son Güncelleme: 18.09.2019 20:38

Valiliği duyurdu: 315 kaçak yapının yıkımı tamamlandı

’da birçok ilçede ın yıkımına başlandı. , saat 07.00’de 14 ayrı ilçede eş zamanlı olarak başlatılan yıkım çalışmalarında 315 kaçak yapının, saat 19.00 itibariyle yıkımının tamamlandığını bildirdi.

İstanbul Valiliği duyurdu: Saat 19.00 itibariyle tamamlandı

Açıklamada, "Valiliğimiz koordinasyonunda; 14 İlçe Kaymakamlığı ve , Orman Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve ilgili kuruluşların katılımıyla sürdürülen çalışmalar neticesinde;

İstanbul'da devlet ormanları üzerinde 31.12.2017 tarihinden sonra kaçak yollarla yapıldığı tespit edilen 315 adet çeşitli mahiyetteki yapının, 775 sayılı Gecekondu Kanunu'nun 18. Maddesi gereğince yıkımına, bulunduğu yer belediyelerince bugün eş zamanlı olarak saat 07.00'de başlanmış ve saat 19.00 itibariyle tamamlanmıştır." denildi.

"ORMAN ALANLARINDA BAŞLATTIĞIMIZ BU SÜREÇ..."
Yapılan bu çalışma neticesinde üzerindeki ı yıkılan orman arazilerinin İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüne teslim edildiğinin bildirildiği açıklamada, "Kaçak yapı inşa edilen orman arazileri, önümüzdeki aylarda yapılacak ağaçlandırma çalışmalarıyla orman varlığımıza yeniden kazandırılacaktır. Orman, kıyı, mera, kültür ve tabiat varlığı gibi özel kanunlarla korunan alanlar ile diğer kamu mallarının korunması, idarenin yasal görevi, her bireyin de en önemli vatandaşlık ödevidir. Orman alanlarında başlattığımız bu süreç, kaçak yapıların olduğu diğer yerlerde de aynı kararlılıkla devam edecektir. Bu konuda bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız aynı hassasiyetle çalışmalarını sürdürmektedir. Valiliğimiz koordinasyonunda yürütülen bu çalışmalarda görev alan 14 İlçemizin Kaymakamlığı, Belediye Başkanlıkları, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ve İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerine, ekiplerin çalışmalarında gerekli güvenliği sağlayan İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personeli ile destek veren bütün kişi ve kuruluşlara teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

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