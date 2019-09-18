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  • Son Güncelleme: 18.09.2019 21:02

merkezli 9 ilde 'a operasyon: 22 gözaltı

merkezli 9 ilde terör örgütü 'a yönelik eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, 458 bin Türk lirası, 254 bin dolar, 19 bin Avro, bir miktar altın ve para sayma makineleri ile çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Terör örgütü DEAŞ'A 9 ilde operasyon! Gözaltılar var

merkezli 9 ilde terör örgütü 'a yönelik operasyonda 22 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ile Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi koordinesinde yapılan çalışmalar kapsamında çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren terör örgütü DEAŞ mensuplarına para aktardıkları ve maddi destek sağladıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.

9 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Diyarbakır merkezli , Hatay, , , , , Adana ve 'de belirlenen bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 458 bin Türk lirası, 254 bin dolar, 19 bin Avro, bir miktar altın ve para sayma makineleri ile çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Polis ekiplerinin firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

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