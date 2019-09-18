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  • 18.09.2019 19:05
  • Son Güncelleme: 18.09.2019 19:05

'ye yönelik davada yargılanan eski hakim 'a hapis cezası

Fetullahçı () yönelik davada yargılanan eski hakim , "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski hakime FETÖ'den hapis

25. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Dadak ve avukatı katıldı.

Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için sanığa söz verildi.

Hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden sanık Dadak, örgüt üyesi olmadığını iddia etti. Gelinen aşamada suçsuz olduğunun ortaya çıktığını savunan Dadak, beraat talebinden bulundu.

Sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme başkanı, heyetin kararını açıkladı. Karara göre sanık Dadak'a, "silahlı üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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