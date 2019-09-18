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  • 18.09.2019 10:30
  • Son Güncelleme: 18.09.2019 10:30

Uzmanlardan korkutan uyarı! 80 milyon kişi ölebilir! 'de risk altında!

Eski Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Norveçli siyasetçi Dr. Gro Harlem Brundtland'ın başkanlık ettiği "Global Preparedness Monitoring Board" adlı kuruluş, 1918 yılında yaşanan İspanyol sine benzer bir salgının bugün tekrarlaması halinde korkunç bir tablonun ortaya çıkacağına dikkat çekti. Kuruluş aynı zamanda 'nin de de olduğunu söyledi.

Uzmanlardan korkutan uyarı! 80 milyon kişi ölebilir! Türkiye'de risk altında!

"A World At Risk" (Risk Altındaki Bir Dünya) adlı rapor, 100 yıl evvel dünya nüfusunun üçte birini etkileyen ve 50 milyon kişinin ölümüne neden olan İspanyol sinin bugün çok daha ölümcül olacağına vurgu yapıyor.

Dünya liderlerini gerekli önlemleri almaya teşvik etmek için hazırlanan raporda, her gün çok sayıda insanın uçaklarla dünyayı dolaştığı hatırlatılarak, 1918'dekine eşdeğer hava yoluyla bulaşan bir ün dünya genelinde 36 saatten daha kısa bir süre içinde yayılacağı ifade edildi.

Ebola gibi krizlerin ardından salgınlara yönelik mevcut hazırlıkların "çok yetersiz" olduğunun belirtildiği rapora göre; 100 yıl öncekine benzer bir salgının tekrarlaması halinde ölü sayısı 80 milyona varabilir.


Raporda, bu ölçüde bir salgının dünya ekonomisinin neredeyse beşte birini yok edeceğine, geniş çaplı bir tahribat, istikrarsızlık ve güvensizlik yaratacağına dikkat çekildi.

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ilk kez 11 Mart 1918'de ABD'nin eyaletinde tespit edildi. Salgın 1918 Eylül-Kasım aylarında zirve noktasına ulaştı ve dahil tüm dünya ülkelerini etkiledi.

Sangının İspanyol nezlesi olarak anılmasının nedeni ise, 'nın I. Dünya Savaşı'na girmemesi… Sansür nedeniyle savaşa giren Avrupa devletlerinde salgından bahsedilemezken, İspanya basını bu hastalıktan ilk bahseden ülke oldu.

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