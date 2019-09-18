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  • Son Güncelleme: 18.09.2019 21:59

Son dakika... 'de teröre darbe! Etkisiz hale getirildiler

Son dakika haberine göre, 'de iki terörist etkisiz hale getirildi. tarafından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında ve () Başkanlığınca gerçekleştirilen ortak operasyonda 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.” denildi.

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