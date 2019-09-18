İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca gerçekleştirilen ortak operasyonda 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir." denildi.
Son dakika... Hakkari'de teröre darbe! Etkisiz hale getirildiler
Son dakika haberine göre, Hakkari'de iki terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca gerçekleştirilen ortak operasyonda 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.” denildi.
- Albayrak sosyal medyadan duyurdu: Hayırlı uğurlu olsun
- Tuzla patlamasındaki yaralı isimleri! İşte yangın görüntüleri
- AK Parti MKYK sonrası kritik açıklamalar
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.