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davası başladı! mahkeme önünde davul zurna çaldırdı

davası başladı. Duruşma öncesi örgütün mağdur ettiği , mahkeme önünde davul zurna çaldırıp oynadı.Dün ilk kez hakim karşısına çıkan Adnan Oktar'ın 24 ayrı suçtan 420 yıldan 871 yıla kadar hapsi isteniyor.

Adnan Oktar ve grubuna yönelik 171'i tutuklu 226 sanık hakkında açılan dava, Silivri'de başladı. Duruşma öncesi 2 kızını kurtarmak için 'dan gelen Elvan Koçak'a destek çıktığı için örgüt tarafından mağdur edildiğini söyleyen BBP Bolu eski İl Başkanı Mahmut Alan, mahkeme önünde davul zurna çaldırıp kutlama yaptı. İlk kez hakim karşısına çıkan ise "İngilizler'in devleti beni hedef alıyor. İddialar asılsız" ifadelerini kullandı.



Dün ilk kez hakim karşısına çıkan Adnan Oktar'ın 24 ayrı suçtan 420 yıldan 871 yıla kadar hapsi isteniyor.




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