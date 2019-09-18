Adnan Oktar ve grubuna yönelik 171'i tutuklu 226 sanık hakkında açılan dava, Silivri'de başladı. Duruşma öncesi 2 kızını kurtarmak için Avusturya'dan gelen Elvan Koçak'a destek çıktığı için örgüt tarafından mağdur edildiğini söyleyen BBP Bolu eski İl Başkanı Mahmut Alan, mahkeme önünde davul zurna çaldırıp kutlama yaptı. İlk kez hakim karşısına çıkan Adnan Oktar ise "İngilizler'in devleti beni hedef alıyor. İddialar asılsız" ifadelerini kullandı.
Dün ilk kez hakim karşısına çıkan Adnan Oktar'ın 24 ayrı suçtan 420 yıldan 871 yıla kadar hapsi isteniyor.
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