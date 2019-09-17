Kangal harekatı Kangallar, dünyanın en iyi koruma köpekleri olarak öne çıktı. Geçtiğimiz yıllarda Emniyet tarafından kullanılmaya başlanan Kangallar'ın şimdi de terörle mücadelede kullanılması için çalışma başlatıldı. İşte Takvim Gazetesi’nin 17 Eylül 2019 tarihli güncel sayfalarından derlediğimiz haberler…

Kangallar, dünyanın en iyi koruma köpekleri olarak öne çıktı. Geçtiğimiz yıllarda Emniyet tarafından kullanılmaya başlanan Kangallar'ın şimdi de terörle mücadelede kullanılması için çalışma başlatıldı. TSK tarafından sınır karakollarında görevlendirilmek üzere 'tan Kangal yavruları alındı. 2 kilometre görme menzili, 4 kilometre de koku alma özelliğine sahip bu köpeklerin, özellikle karakollara yönelik teröristlerin sızma girişimlerinde ve sınırlarda alarm görevi üstleneceği açıklandı.



KULP'TAKİ SALDIRIDA 5 TUTUKLAMA

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 12 Eylül'de PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Odun toplamaya giden vatandaşların içinde olduğu minibüsün geçişi sırasında facia yaşandı. 7 kişi şehit oldu. 10 kişi de yaralandı. Alçak terör saldırısıyla ilgili HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş ile birlikte 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.



OKTAR, HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Adnan Oktar ve grubuna yönelik 171'i tutuklu 226 sanık hakkında açılan dava Silivri'de bugün başlıyor. Sanıkların, İstanbul 30. "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçu da dahil toplam 22 ayrı suçtan 420 yıldan 871 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI

Tunceli kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan ortak operasyonda "Botan" kod adlı PKK'lı terörist İbrahim Tatlı etkisiz hale getirildi. Teröristin, 11 Haziran'da Tunceli kırsalında, Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Ede ve Jandarma Uzman Çavuş Emre Üçkan'ın şehit olmasına neden olan saldırının faillerinden olduğu belirlendi.



KUZEY IRAK'A HAVA HAREKATI

Güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'ya geçit vermedi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordinesiyle, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendi. Tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. dünyanın en iyikoruma köpekleriolarak öne çıktı.Geçtiğimiz yıllardaEmniyet tarafından kullanılmayabaşlanan Kangallar'ın şimdi deterörle mücadelede kullanılmasıiçin çalışma başlatıldı. TSKtarafından sınır karakollarındagörevlendirilmek üzere Sivas 'tan Kangal yavruları alındı. 2kilometre görme menzili, 4 kilometrede koku alma özelliğine sahip buköpeklerin, özellikle karakollarayönelik teröristlerin sızmagirişimlerinde ve sınırlarda alarmgörevi üstleneceği açıklandı.Kulp ilçesinde 12 Eylül'de PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Odun toplamaya giden vatandaşların içinde olduğu minibüsün geçişi sırasında facia yaşandı. 7 kişi şehit oldu. 10 kişi de yaralandı. Alçak terör saldırısıyla ilgiliOktar ve grubuna yönelik 171'i tutukluhakkında açılan davade bugün başlıyor. Sanıkların, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi 'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki büyük salonda hakim karşısına çıkarak suçlamalara cevap vermesi bekleniyor. Oktar hakkındasuçu da dahil toplam 22 ayrı suçtancezası isteniyor.kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan ortak operasyondakod adlı PKK'lı terörist İbrahim Tatlı etkisiz hale getirildi. Teröristin, 11 Haziran'da Tunceli kırsalında,ve J'ın şehit olmasına neden olan saldırının faillerinden olduğu belirlendi.güçleri, terör örgütü PKK'ya geçit vermedi.koordinesiyle, Irak'ın kuzeyindekiTespit edilenhava harekatıyla etkisiz hale getirildi. TÜM MANŞETLER