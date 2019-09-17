Kangal harekatı

Kangallar, dünyanın en iyi koruma köpekleri olarak öne çıktı. Geçtiğimiz yıllarda Emniyet tarafından kullanılmaya başlanan Kangallar'ın şimdi de terörle mücadelede kullanılması için çalışma başlatıldı. TSK tarafından sınır karakollarında görevlendirilmek üzere Sivas'tan Kangal yavruları alındı. 2 kilometre görme menzili, 4 kilometre de koku alma özelliğine sahip bu köpeklerin, özellikle karakollara yönelik teröristlerin sızma girişimlerinde ve sınırlarda alarm görevi üstleneceği açıklandı.
KULP'TAKİ SALDIRIDA 5 TUTUKLAMA
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 12 Eylül'de PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Odun toplamaya giden vatandaşların içinde olduğu minibüsün geçişi sırasında facia yaşandı. 7 kişi şehit oldu. 10 kişi de yaralandı. Alçak terör saldırısıyla ilgili HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş ile birlikte 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
OKTAR, HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK
Adnan Oktar ve grubuna yönelik 171'i tutuklu 226 sanık hakkında açılan dava Silivri'de bugün başlıyor. Sanıkların, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki büyük salonda hakim karşısına çıkarak suçlamalara cevap vermesi bekleniyor. Oktar hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçu da dahil toplam 22 ayrı suçtan 420 yıldan 871 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI
Tunceli kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan ortak operasyonda "Botan" kod adlı PKK'lı terörist İbrahim Tatlı etkisiz hale getirildi. Teröristin, 11 Haziran'da Tunceli kırsalında, Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Ede ve Jandarma Uzman Çavuş Emre Üçkan'ın şehit olmasına neden olan saldırının faillerinden olduğu belirlendi.
KUZEY IRAK'A HAVA HAREKATI
Güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'ya geçit vermedi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordinesiyle, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendi. Tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
KULP'TAKİ SALDIRIDA 5 TUTUKLAMA
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 12 Eylül'de PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Odun toplamaya giden vatandaşların içinde olduğu minibüsün geçişi sırasında facia yaşandı. 7 kişi şehit oldu. 10 kişi de yaralandı. Alçak terör saldırısıyla ilgili HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş ile birlikte 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
OKTAR, HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK
Adnan Oktar ve grubuna yönelik 171'i tutuklu 226 sanık hakkında açılan dava Silivri'de bugün başlıyor. Sanıkların, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki büyük salonda hakim karşısına çıkarak suçlamalara cevap vermesi bekleniyor. Oktar hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçu da dahil toplam 22 ayrı suçtan 420 yıldan 871 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI
Tunceli kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan ortak operasyonda "Botan" kod adlı PKK'lı terörist İbrahim Tatlı etkisiz hale getirildi. Teröristin, 11 Haziran'da Tunceli kırsalında, Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Ede ve Jandarma Uzman Çavuş Emre Üçkan'ın şehit olmasına neden olan saldırının faillerinden olduğu belirlendi.
KUZEY IRAK'A HAVA HAREKATI
Güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'ya geçit vermedi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordinesiyle, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendi. Tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.