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  • 17.09.2019 01:42
  • Son Güncelleme: 17.09.2019 01:42

'cü firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, 'de yakalandı.

FETÖ'cü firari hükümlü yakalandı

Alınan bilgiye göre, /'ye üye olma suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M. K, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Öte yandan, yağma suçlarından 10 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 6 ayrı suçtan arama kaydı bulunan G.E de ekiplerce yakalandı.


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