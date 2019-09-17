Diyarbakır'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan annelerin isyanı dalga dalga yayıldı. Çocukları dağa kaçırılan ailelerin 3 Eylül'de HDP il binasında başlattıkları oturma eylemine destek çığ gibi arttı. Eylem yapan ailelerin sayısı 35'e çıktı. Gözü yaşlı aileler, "Evladımıza kavuşana kadar buradan ayrılmayacağız" diye haykırdı. İran'dan Diyarbakır'a gelen 5 aile de eyleme katıldı. İranlı aileler, çocuklarının PKK'nın İran kolu PJAK tarafından kandırılarak zorla dağa çıkarıldığını anlattı. İranlı aileler dilleri farklı olsa da acıları ortak olan ailelerle kucaklaşarak birlikte ağladı.
Diyarbakır'a gelen 5 İranlı aile de eyleme katıldı.
ÖZGÜR CEBE
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