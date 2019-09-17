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binası önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı 35'e yükseldi

binası önünde eylem yapan ailelerin sayısı 35’e çıktı. Annelerin çığlığı, sınırları aştı. İranlı 5 aile de ’a gelerek acıları ortak olan ailelerle kucaklaştı.



'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan annelerin isyanı dalga dalga yayıldı. Çocukları dağa kaçırılan ailelerin 3 Eylül'de il binasında başlattıkları oturma eylemine destek çığ gibi arttı. Eylem yapan ailelerin sayısı 35'e çıktı. Gözü yaşlı aileler, "Evladımıza kavuşana kadar buradan ayrılmayacağız" diye haykırdı. İran'dan Diyarbakır'a gelen 5 aile de eyleme katıldı. İranlı aileler, çocuklarının 'nın İran kolu PJAK tarafından kandırılarak zorla dağa çıkarıldığını anlattı. İranlı aileler dilleri farklı olsa da acıları ortak olan ailelerle kucaklaşarak birlikte ağladı.




Diyarbakır'a gelen 5 İranlı aile de eyleme katıldı.

ÖZGÜR CEBE

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