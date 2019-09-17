Erzurum'un Karayazı Belediye Başkanı HDP'li Melike Göksu, 'PKK üyeliği'nden aldığı 7,5 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onanınca 2'si meclis üyesi olan 6 kişiyle birlikte gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere adliyeye götürülen Göksu, hakkındaki karar okunarak, tutuklandı. Öte yandan Melike Göksu ile birlikte gözaltına alınan, 2'si meclis üyesi 6 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Erzurum- Erzincan yolunun 25'inci kilometresindeki uygulama noktasında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu'nun da bulunduğu aracı durdurdu. Göksu ile birlikte Karayazı Belediyesi'nin HDP'li 2 üyesi dahil 6 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. HDP'li Göksu ve beraberindeki 6 kişi, Erzurum Adliyesi'ne getirildi.

Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 22 Aralık 2017'de 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Göksu'nun aldığı cezanın Yargıtay tarafından onanması üzerine gözaltına alındığı öğrenildi.

Erzurum'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Karayazı'da yüzde 61,83 oranında oy alan HDP'li aday Melike Göksu, belediye başkanlığına seçilmişti.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLERE ŞEHİT DEMİŞ

Erzurum Adliyesi 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen HDP'li Melike Göksu ile ilgili kararın gerekçesinde detaylar yer aldı. Melike Göksu ile Türkan Sümbül'ün teknik takibe takılan 3 Mayıs 2016'daki telefon görüşmesinde, Kars'ın Kağızman ilçesindeki Çemçe bölgesinde gerçekleştirilen hava operasyonunda öldürülen PKK'lı terörist Murat Aras'tan 'şehit' diye bahsettiği tespit edildi. Birçok konuşmada farklı tarihlerde öldürülen teröristler için 'şehit' diyen Göksu'nun, bu teröristlerin cenazelerini de ailesi ve köylüleri ile birlikte teslim almaya gittiği belirlendi.

KARAR DA İTİRAFÇININ DA İFADELERİNE YER VERİLDİ

Gerekçeli kararda, itirafçı olan K.K.'nin ifadeleri de yer aldı. İtirafçı K.K.; Melike Göksu ve beraberindekilerin, terör örgütü üyelerine yiyecek ve içecek getirdiğini söyledi. Göksu'nun yanında getirdiği kıyafetleri kadın örgüt mensuplarına verdiğini aktaran K.K., sanığın milis- iş birlikçilik faaliyetlerinde bulunan kişiyi arayarak, evine çağırdığını, 'Aşikar' kod adlı örgüt mensubunun talimatıyla örgüte yeni katılan kadın teröristin üzerinden Muş'un Varto ilçesine örgüte aktarımını sağladığını vurguladı. K.K., ifadesinde, "Bir gün Karayazı belediye encümenlerini, Karayazı HDP İlçe Başkanı'nı, ilçe teşkilatından bazı şahıslar ile çevre köylerdeki bazı şahıslar bulunduğumuz mağaralar bölgesine çağrıldı. Amaç 'Davut' olarak bildiğim örgüt mensubunun babası ile ilgili yapılacak olan mahkeme ile ilgiliydi. Gelenler arasında Melike Göksu da vardı. Davut'un babasını mağaralar bölgesine getirdikten sonra şahsın mahkemesi yapıldı. 'Aşikar' kod adlı şahıs hakkında ölüm emri verdi. Ancak mahkeme heyetinde bulunanlar 'Aşikar'ın vermiş olduğu ölüm emrini, şahsın oğlu Davut'un örgüte katılması dolayısıyla ağır olduğunu düşündüler. Bu nedenle şahıs hakkında bölgeden sürgün edilmesine karar verildi. Mahkemenin vermiş olduğu karar sonrasında Davut'un babası serbest bırakıldı" dedi.

Melike Göksu'nun, PKK/KCK terör örgütünün Karayazı ilçesi kırsalında bulunan silahlı mensupları ile görüştüğüne işaret edilen kararda, "Bu kişilere dönem dönem gıda ve giyim malzemeleri götürdüğü, yine örgütün alternatif olarak oluşturmaya çalıştığı komisyonlarla alakalı dağ kadrosu ile yapılan görüşmelere katıldığı gibi dağ kadrosunun gerçekleştirdiği sözde yargılamalarda da bulunduğu, dağ kadrosuna gerçekleştirilen yeni katılımlarda sanığın bulunduğu tespitlerine ulaşılmıştır" denildi.

TUTUKLANDI

Yargıtay tarafından 'PKK üyeliği'nden aldığı 7,5 yıl hapis cezası onanan ve bugün polis ekiplerince gözaltına alınan Erzurum'un Karayazı Belediye Başkanı HDP'li Melike Göksu, merkez Yakutiye ilçesindeki Palandöken Devlet Hastanesi'ne getirilerek, sağlık kontrolünden geçirildi. Buradan çıkarılan Göksu, ifadesi alınmak üzere adliyeye götürüldü. Yaklaşık 3,5 saat adliyede kalan Göksu, hakkındaki karar okunarak, tutuklandı. Karar sonrası tekrar aynı hastaneye götürülen Göksu, araçtan inmeyip, sağlık kontrolüne gitmedi. Göksu, daha sonra cezaevine götürüldü. Bu sırada Göksu, çekim yapan basın mensuplarına tepki gösterdi.

6 KİŞİ SERBEST

Öte yandan Melike Göksu ile birlikte gözaltına alınan, 2'si meclis üyesi 6 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

'KARDEŞLERİNİN KİMLİĞİYLE YAKALANDI'

Erzurum Valisi Okay Memiş, gözaltına alınan Karayazı Belediye Başkanı HDP'li Melike Göksu ile ilgili açıklama yaptı. Aşkale ilçesinde katıldığı 'Tarla Günü'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Vali Memiş, "Karayazı Belediye Başkanı'nın devam eden davası vardı Yargıtay'da. 'PKK terör örgütüne üyelik' suçlamasıyla yapılan yargılamada karar kesinleşti. Belediye başkanı 7 yıl 6 ay cezaya mahkum edildi. Karar dün bize ulaşır ulaşmaz yakalama emri çıkarıldı. Yakalamak üzere hareket ettiğimizde ilçede olmadığını fark ettik. İl Jandarma Alay Komutanlığı'mız ve İl Emniyet Müdürlüğü'müzün ortak çalışması neticesinde uygulama noktasına yakın güzergahta farklı kimlikle kardeşine ait kimlikle yakalandı. Bizim tahminlerimiz, kaçma eyleminde olabileceği yönündeydi. Şu anda gözaltında. Yargılaması sonucu cezası kesinleştiği için cezaevine sevk edilecek" dedi.

'KAYYUM GÖREVLENDİRECEĞİZ'

Karayazı Belediyesi'nde bundan sonra yapılacak uygulamayla ilgili soru üzerine Vali Memiş, "'Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesinde terör örgütü üyeliği, terörle ilgili suçlardan hüküm giymiş olan belediye başkanları, meclis üyeleriyle ilgili düzenleme var. Orada doğrudan seçimlere gidilmiyor. Maddeye göre bu özel düzenleme, sadece belediye başkanı terörle ilgili suçtan hüküm giydiği için ilçelerde valinin, büyükşehir ve il belediyeleri olsaydı İçişleri Bakanlığı'nın atamasıyla kayyum belediye başkanı görevlendirmesi olacaktı. Biz şimdi görevden uzaklaştırma yapacağız, akabinde kayyum görevlendirmesi yapacağız. Seçimle ilgili herhangi bir işlem olmayacak. Belediye başkanı terörle mücadeleyle ilgili suçtan hüküm giydiği için bu durumda kanunun 45'inci maddesinde özel olarak düzenlenmiş. İlerleyen günlerde, kısa sürede kayyum değerlendirmesi yapacağız" diye konuştu.