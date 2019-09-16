Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen "Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi"ne katılmak üzere Ankara'ya geldi. Saat 13.40'ta Ankara'ya inen Putin, ardından Çankaya Köşkü'ne geçti.

Putin'i Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı. Liderler daha sonra ikili görüşmeye geçti. Erdoğan ve Putin'in görüşmesi yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Putin ve Ruhani de Ankara'daki kritik toplantı kapsamında görüşecekler. İkili görüşmeler sonrasında liderler üçlü zirvede bir araya gelecek.

Putin'i havalimanında Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile Valilik ve Belediye yetkilileri karşıladı.

2 YIL ÖNCE BAŞLADI

Türkiye ile ABD arasındaki güvenli bölge mutabakatının ardından Müşterek Harekat Merkezi hayata geçip, devriyeler başlarken Suriye'de sorunun kalıcı çözümü için liderler, bugünkü toplantıyla beşinci kez bir araya gelecek. Türkiye-Rusya-İran arasında Suriye'nin konuşulacağı liderler zirvesinin ana gündemi ise İdlib olacak. Suriye'deki krizin büyümesi üzerine ilki 22 Kasım 2017'de Soçi'de gerçekleşen "Üçlü Zirve"de, 4 kritik karar alındı. Yaklaşık iki yıl önce gerçekleşen zirvede, "Suriye toplumunun tüm kesimlerinin temsilcilerinin katılımıyla Suriye içinde geniş bir diyalog için desteğin ifade edildiği" sonuç bildirgesi kabul edildi. İlk zirvede, "Suriye'nin egemenliğinin, birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması"na vurgu yapılırken, "DAEŞ, El-Nusra ve diğer örgütlerin nihai olarak bozguna uğratılması için işbirliğinin geliştirilmesi anlaşması"na varıldı. Suriye'nin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili kapsamlı bir programın da ele alındığı zirvede "Suriye'ye yönelik insani yardım hacimlerinin iki katına çıkarılması" konusunda üç ülke anlaştı.

İŞ BİRLİĞİNE DEVAM

4 Nisan 2018'de Ankara'da gerçekleşen zirvede de üç kritik konuda anlaşma çıktı.

Suriye Anayasa Komisyonu'nun çalışmalarının başlatılması için BM'ye yardıma hazır olunduğu" kararı alınırken, "Teröristlerin tamamen yok edilmesi için işbirliğini devam ettirme" kararlılığı vurgulandı. Suriye'nin toprak bütünlüğü, egemenliği ve laik yapısına ilişkin kararlılık Ankara'daki zirvede de vurgulandı.

Üçüncü Zirve 7 Eylül 2018'de Tahran'da gerçekleşirken, bu üçlü zirvede de "İdlib'deki gerilimin azaltılması için ateşkes" çağrısı yapılmış ve "Suriyeli sığınmacılar ile ülke içinde yerinden edilmiş kişiler konusunda uluslararası bir konferans düzenlenmesi", "Suriye'ye insani yardım için daha fazla işbirliği" kararları çıkmıştı.

14 Şubat'ta Soçi'de gerçekleşen dördüncü zirvede de ABD'nin Suriye'den çekilme açıklaması değerlendirilerek, "Suriye'de terörle mücadele kisvesi altında sahada yeni gerçeklikler yaratılmaması", "ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğü ile komşu ülkelerin milli güvenliğini zayıflatmayı amaçlayan ayrılıkçı gündemlere karşı durma" kararlılıkları yinelendi. Zirvede üç lider, "Soçi mutabakatı" dahil, bölgeye ilişkin anlaşmaların tüm unsurlarıyla hayata geçirilmesiyle bölgedeki ateşkes ihlallerinin azaltılmasını temin etmek için somut adımlar atma konusunda da anlaşmaya vardı.

BEŞİNCİ ÜÇLÜ ZİRVE TOPLANTISI ANKARA'DA

"Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi", Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in katılımıyla Ankara'da düzenleniyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Astana formatında Beşinci Üçlü Zirve Toplantısı'na ilişkin yapılan açıklamada, "İdlib başta olmak üzere Suriye'deki gelişmelerin değerlendirilmesi, çatışma ortamının sona erdirilmesi, mültecilerin gönüllü geri dönüşleri için gereken şartların temini ile kalıcı bir siyasi çözümün tesisi amacıyla gelecek dönemde atılacak müşterek adımların istişare edilmesinin amaçlandığı" bildirilmişti.

Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin, zirve vesilesiyle ikili görüşmeler yaparak ikili ilişkileri, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele alması da öngörülüyor.