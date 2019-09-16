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  • Son Güncelleme: 16.09.2019 08:40

'de terör operasyonu! 1 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı 'de devam eden terör operasyonuyla ilgili bir açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tunceli kırsalında, emniyet ve jandarma tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda, 1 terörist, silahı ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." denildi.

Tunceli'de terör operasyonu

'de bir teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tunceli kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen ortak operasyonda, bir terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede iç güvenlik operasyonları devam ediyor.

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