Tunceli'de bir teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tunceli kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen ortak operasyonda, bir terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede iç güvenlik operasyonları devam ediyor.
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