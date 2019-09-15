Olay, önceki akşam Köroğlu Mahallesi Uğur Mumcu Parkı kavşağı mevkisinde meydana geldi. Bir kadın, tartıştığı taksi sürücüne sinirlenerek araçtan indikten sonra aracın aynasını kırdı.
Olay, önceki akşam Köroğlu Mahallesi Uğur Mumcu Parkı kavşağı mevkisinde meydana geldi. Bir kadın, tartıştığı taksi sürücüne sinirlenerek araçtan indikten sonra aracın aynasını kırdı.
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