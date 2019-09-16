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  • Son Güncelleme: 16.09.2019 20:52

'nun işçi kıyımı kılıfı boşa çıktı! Medya A.Ş. çalışanlarını işten çıkardı, çok geçmeden yeni ilan verdi

Seçildiği günden bu yana için ürettiği hizmetlerle değil kapı önüne koyduğu personel ve kriz anlarında yaptığı tatillerle ve zamlarla gündem olan Başkanı 'li Medya A.Ş. çalışanı çoğu gazeteci 50 kişinin tek tek aratıp 'iş akdiniz feshedildi' dedirterek kapının önüne koydu. Personel fazlası yalanıyla insanların ekmeğiyle oynayan İmamoğlu'nun bir yalanı daha ortaya çıktı. Önce personel fazlası dedi, sonra ise Medya A.Ş. için iş ilanı verdi.

İmamoğlu'nun işçi kıyımı kılıfı boşa çıktı! İşte rezilliğin ilanı

İmamoğlu döneminde 'Kimsenin işine son verilmeyecek' ifadesini sıkça kullanmıştı. Fakat seçim dönemin verdiği hiçbir vaadi yerine getirmeyen bu sözünü de tutmadı.

Seçildiği günden bu yana için ürettiği hizmetlerle değil kapı önüne koyduğu personel ve kriz anlarında yaptığı tatillerle ve zamlarla gündem olan Başkanı 'li Ekrem İmamoğlu İBB'de çalışan çok sayıda kişinin ekmeğiyle oynadı. Sudan sebep bahanelerle insanları kapı önüne koyan CHP'li İmamoğlu, Medya A.Ş. çalışanı çoğu gazeteci 50 kişinin tek tek aratıp 'iş akdiniz feshedildi' dedirterek işlerinden etti.

PERSONEL FAZLA DEDİ İNSANLARI KAPI ÖNÜNE KOYUP İLAN VERDİ
Personel fazlası yalanıyla insanların ekmeğiyle oynayan İmamoğlu'nun bir yalanı daha ortaya çıktı. Önce personel fazlası dedi, sonra ise Medya A.Ş. için iş ilanı verdi.

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