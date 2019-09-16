Çankaya’da kritik zirve Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani, bugün Suriye’de kalıcı ateşkes görüşmeleri için Çankaya Köşkü’nde bir araya gelecek.

Çankaya Köşkü, bugün kritik bir zirveye ev sahipliği yapacak. Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla yapılacak Suriye zirvesinde başta İdlib sorunu olmak üzere bölgede kalıcı ateşkesle ilgili önemli adımlar atılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalıcı ateşkesin sağlanması için bölgedeki radikal unsurlarla mücadelede işbirliğinin önemine vurgu yapacak. Toplantıda İdlib'in yanı sıra Türkiye ile ABD arasında Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölgeyle ilgili yürütülen çalışmalar, Anayasa Komisyonu çalışmaları ve Suriye'deki siyasi geçiş süreci de ele alınacak. Liderlerin ikili görüşmelerde de ekonomik ve ticari gelişmeleri ele alması bekleniyor.