CHP'nin Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, 2016'da Atatürk portresinin indirilmesi tartışmaları nedeniyle partiden ihraç edildi. Her fırsatta CHP'ye dönmek istediğini söyledi. Dün, Parti Meclisi'nde yapılan oylamada 51 üyeden 29'unun onayıyla affedildi.
FUAT OKTAY, AZERBAYCAN'DA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dün Azerbaycan'a gitti. Oktay'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşeceği ardından Azerbaycan Başbakanı Nevruz Memmedov ile 'Türkiye-Azerbaycan 8'inci Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na başkanlık edeceği belirtildi.
ÇAVUŞOĞLU'NDAN İSRAİL'E TEPKİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'nda konuşma yaptı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi'ni ilhak edeceklerine dair yaptığı açıklamaya sert çıktı. "Bu utanç verici açıklama, yaklaşan genel seçimlerde birkaç oy daha fazla kazanmaya yönelik alçakça bir girişimdir" ifadesini kullandı.
IĞDIR'DAN ACI HABER
Iğdır'da Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu, 2018'in Haziran ayında devriye görevi sırasında yaşanan kaza sonucu yaralandı. Yaklaşık bir senedir hastanede tedavi gören Uzman Çavuş Hatipoğlu, önceki gün şehadete ulaştı. Kahraman askeri, dün memleketi Adana'da 8 aylık oğlu Yiğit Hamza ile birlikte on binler cennete uğurladı.
SINIRDA SİVİLLERE PKK SALDIRISI
Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Çobanbey'de bomba yüklü bir araç infilak ettirildi. PYD/PKK saldırısı sonucu 12 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı. Patlama sonucu Çobanbey Hastanesi'nde de de maddi zarar oluştu.
HAKURK TEMİZLENDİ
Mehmetçiğin terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı operasyonlar hız kesmeden devam etti. Pençe- 2 harekâtı kapsamında Hakurk Vadisi içinde kalan teröristlerin barındığı 9 bölge, tamamen temizlendi. Pençe-3 harekâtında ise Haftanin-Sinaht Vadisi içinde kalan 7 bölgenin teröristlerden temizlendiği, harekatın Amediye-Kanimasi hattındaki Serziyal bölgesine kaydırıldığı belirtildi.
ÖZGÜR CEBE
FUAT OKTAY, AZERBAYCAN'DA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dün Azerbaycan'a gitti. Oktay'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşeceği ardından Azerbaycan Başbakanı Nevruz Memmedov ile 'Türkiye-Azerbaycan 8'inci Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na başkanlık edeceği belirtildi.
ÇAVUŞOĞLU'NDAN İSRAİL'E TEPKİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'nda konuşma yaptı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi'ni ilhak edeceklerine dair yaptığı açıklamaya sert çıktı. "Bu utanç verici açıklama, yaklaşan genel seçimlerde birkaç oy daha fazla kazanmaya yönelik alçakça bir girişimdir" ifadesini kullandı.
IĞDIR'DAN ACI HABER
Iğdır'da Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu, 2018'in Haziran ayında devriye görevi sırasında yaşanan kaza sonucu yaralandı. Yaklaşık bir senedir hastanede tedavi gören Uzman Çavuş Hatipoğlu, önceki gün şehadete ulaştı. Kahraman askeri, dün memleketi Adana'da 8 aylık oğlu Yiğit Hamza ile birlikte on binler cennete uğurladı.
SINIRDA SİVİLLERE PKK SALDIRISI
Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Çobanbey'de bomba yüklü bir araç infilak ettirildi. PYD/PKK saldırısı sonucu 12 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı. Patlama sonucu Çobanbey Hastanesi'nde de de maddi zarar oluştu.
HAKURK TEMİZLENDİ
Mehmetçiğin terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı operasyonlar hız kesmeden devam etti. Pençe- 2 harekâtı kapsamında Hakurk Vadisi içinde kalan teröristlerin barındığı 9 bölge, tamamen temizlendi. Pençe-3 harekâtında ise Haftanin-Sinaht Vadisi içinde kalan 7 bölgenin teröristlerden temizlendiği, harekatın Amediye-Kanimasi hattındaki Serziyal bölgesine kaydırıldığı belirtildi.
ÖZGÜR CEBE
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