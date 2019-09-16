Adnan Oktar için hesap vakti Adnan Oktar suç örgütü, geçen yıl çökertildi. Örgütteki kadınlara "Kedicikler" diyen Adnan Oktar ve üyeleri, cezaevine gönderildi. Soruşturma sonucunda örgüt üyelerinin 30'u aşkın suça karıştıkları belirlendi.

Adnan Oktar suç örgütü, geçen yıl çökertildi. Örgütteki kadınlara "Kedicikler" diyen Adnan Oktar ve üyeleri, cezaevine gönderildi. Soruşturma sonucunda örgüt üyelerinin 30'u aşkın suça karıştıkları belirlendi. Adnan Oktar hakkında 870 yıl hapis talep edildi. Örgüte yönelik davada, yargılamaya geçildi. Bu kapsamda örgüt üyeleri yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak. 44 gün boyunca yapılması planlanan duruşmalarda sanıklara savcılığın suçlamaları okunduktan sonra savunmalarını yapmaları istenecek.





FATİH ULAŞ