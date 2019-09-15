Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 20.45'te Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 15.36 kilometre derinliğinde meydana geldi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
2019.09.15 20:45:06 37.7978 29.6410 10.2 -.- 3.3 3.2 SAZKOY-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.09.15 18:22:27 39.5738 26.0312 11.5 -.- 2.4 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2019.09.15 17:52:47 38.7115 26.3930 7.5 -.- 2.6 -.- HASSEKI-KARABURUN (IZMIR) İlksel
2019.09.15 17:27:48 39.0157 26.1270 7.2 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2019.09.15 12:48:57 40.6625 27.5083 5.8 -.- 2.3 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.15 11:49:03 37.6683 26.7472 4.7 -.- 2.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2019.09.15 10:24:05 39.6282 44.5157 8.7 -.- 2.3 -.- GUNGOREN-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel
2019.09.15 09:55:44 37.1120 43.1217 8.9 -.- 2.0 -.- IRAK İlksel
2019.09.15 09:40:50 39.1550 27.7197 4.0 -.- 2.3 -.- MUSAHOCA-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2019.09.15 09:32:21 37.7583 29.4013 5.0 -.- 2.1 -.- AKBAS-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2019.09.15 09:27:11 39.6803 44.4625 8.4 -.- 2.3 -.- YENIDOGAN-ARALIK (IGDIR) İlksel
2019.09.15 07:26:15 38.0417 26.8763 9.1 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.09.15 06:42:16 40.7703 28.7325 16.6 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.15 06:32:27 37.4678 26.6733 7.5 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
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