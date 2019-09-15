Pakistan Başbakanı İmran Han uyardı: Ölümüne savaşırız!

Pakistan Başbakanı İmran Han, Katar merkezli yayın kuruluşu El Cezire'ye konuştu. İmran Han, Hindistan'a karşı nükleer güç kullanma ihtimalini yeniden dile getirdi. Han, konvensiyonel bir savaş kaybedilmesi halinde, vatandaşlarının ölümüne savaşacağınının altını çizdi.

Han konuşmasında, ''Keşmir'deki sekiz milyon Müslüman neredeyse altı hafta boyunca kuşatılmakta. Bunun neden Hindistan ve Pakistan arasında gerilime neden olmasının sebebi, Hindistan'ın yapmaya çalıştığını bildiğimiz şey... Dikkati yasadışı ilhaklarından ve Keşmir'de yaklaşmakta olan soykırımlarından saptırmak.'' ifadelerini kullandı.

İMRAN HAN'DAN NÜKLEER SAVAŞ UYARISI

Kendisinin bir savaş karşıtı olduğunu belirten Han, savaşların hiçbir sorunu çözemeyeceğine inandığını söyledi. Han, Pakistan'ın asla 'savaşı ilk başlatan' olmayacağını ifade etti. İki ülke arasında olabilecek nükleer savaş ihtimali konusunda uyarıda bulunan Han, iki nükleer gücün geleneksel yöntemlerle yapılan bir savaşta nükleer yöntemler kullanabileceğini söyledi.

Gerilimin potansiyel bir felakete dönüşebileceği uyarısında bulunan Han, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Allah korusun... Eğer geleneksel yöntemlerle (konvansiyonel) bir savaşa girer ve kaybedilirse iki seçenek vardır. Ya teslim olursunuz ya da özgürlüğünüz için ölümüne savaşırsınız. Pakistanlıların özgürlük için ölümüne savaşacaklarını biliyorum. Nükleer silahlı bir güç ölümüne savaşmaya karar verirse sonuçları olur.''

"SİYASAL BİR ÇÖZÜMLE ÇÖZMEK YERİNE HİNDİSTAN..."

Komşu Hindistan'la her türlü meseleyi diyalog yoluyla çözmeye hazır olduklarını belirten Han, ''Uygar komşular olarak Keşmir konusundaki farklı yaklaşımlarımızı siyasal bir çözümle çözmek yerine Hindistan bizi FATF (Mali Eylem Görev Gücü) kara listesine aldırmak için çabalıyor.'' dedi.

Han daha önce de uluslararası toplumu iki ülke arasındaki çıkabilecek bir nükleer savaş ihtimali konusunda uyararak Keşmir meselesinin çözümüne yardımcı olmalarını istemişti.