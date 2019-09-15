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  • Son Güncelleme: 15.09.2019 20:23

? Çobanbey Sınır Kapısı hangi ilde?

Suriye-Türkiye sınırındaki Çobanbey beldesine düzenlenen bombalı terör saldırısında ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan bu terör saldırısının ardından vatandaşlar "?" ve "Çobanbey sınır kapısı hangi ilde?" sorularına yanıt arıyor.

Çobanbey nerede?

Çobanbey beldesine düzenlenen bombalı terör saldırısının ardından "?" ve "Çobanbey sınır kapısı hangi ilde?" sorularına arama motorlarında yanıt arıyor.

ÇOBANBEY NEREDE?

ÇOBANBEY SINIR KAPISI HANGİ İLDE?

Çobanbey Sınırı Kapısı Kilis'in Elbeyli ilçesindedir.

12 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırındaki Çobanbey beldesindeki hastane yakınında bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 12 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda sivil yaralandı.

Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan beldenin güneyinde, Çobanbey Hastanesinin yakınındaki otoparkta bomba yüklü bir araç infilak ettirildi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 12 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.

Olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri, patlama sonucu hastane yakınındaki yıkılan evlerin enkazında arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Ölü sayısın artmasından endişe ediliyor.

Patlama sonucu hastanede de maddi zarar oluştu.

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