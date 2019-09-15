Öğrencilerinin gözü önünde fenalaşan Özlem öğretmen, öldü

İstanbul'da görev yapan Özlem Balcı, öğrencilerinin hem öğretmeni hem ablasıydı. İstiklal Marşı töreninde fenalaştı.
İlk müdahaleyi hemen meslektaşları yaptı. Ambulans çağrıldı. Ancak kalp krizi geçiren talihsiz kadın kurtarılamadı.
İlk müdahaleyi hemen meslektaşları yaptı. Ambulans çağrıldı. Ancak kalp krizi geçiren talihsiz kadın kurtarılamadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.