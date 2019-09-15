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Öğrencilerinin gözü önünde fenalaşan Özlem öğretmen, öldü

Genç öğretmenin beklenmeyen ölümü eğitim camiasını yasa boğdu. 'da görev yapan Özlem öğretmen, Töreni'nde kalp krizi geçirdi. Hayatını kaybetti.

İstiklal Marşı’nda öldü
'da görev yapan Özlem Balcı, öğrencilerinin hem öğretmeni hem ablasıydı. İstiklal Marşı töreninde fenalaştı.



İlk müdahaleyi hemen meslektaşları yaptı. Ambulans çağrıldı. Ancak kalp krizi geçiren talihsiz kadın kurtarılamadı.

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