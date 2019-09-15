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  • Son Güncelleme: 15.09.2019 21:58

Böyle görüntülendi! 'nin 200 araçlık konvoyu...

'in ilçesinden, 'den 'a giden 'nin 200 araçlık konvoyu görüntülendi. Irak yönüne ilerleyen konvoy bir süre sonra gözden kayboldu.

Mardin'in Nusaybin ilçesinden, Suriye'den Irak'a giden ABD'nin 200 araçlık konvoyu görüntülendi. ABD'nin Suriye'den Irak'a gönderilen 200 araçlık konvoyu ,Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

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