Mardin'in Nusaybin ilçesinden, Suriye'den Irak'a giden ABD'nin 200 araçlık konvoyu görüntülendi. ABD'nin Suriye'den Irak'a gönderilen 200 araçlık konvoyu ,Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinden, Suriye'den Irak'a giden ABD'nin 200 araçlık konvoyu görüntülendi. ABD'nin Suriye'den Irak'a gönderilen 200 araçlık konvoyu ,Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
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