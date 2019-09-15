Başkan Erdoğan'dan Washington’a tepki

Başkan Erdoğan, "Suriye'deki güvenli bölge arayışları beklentilerimizi karşılamıyor. Bir oyalama siyasetine dönüşüyor. Sabrımızı deneme midir anlamakta zorlanıyoruz. Sabrımız da taşıyor" dedi. Bu açıklama Washington'da paniğe neden olurken, dün önemli bir gelişme yaşandı. Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşı Joseph Dunford ile görüştü. Güler, Fırat'ın doğusuna kurulacak güvenli bölgeye ilişkin beklentilerini ifade etti.
KORKUTAN SARSINTI
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde dün sabah saatlerinde 3 dakika arayla 4.7 ve 4.8'lik depremler meydana geldi. Akşam saatlerinde ise 4 dakika arayla 4.1 ve 3.7 büyüklüğünde iki deprem daha oldu. Saat 21.08'de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem, şehirde paniğe neden oldu. 4 dakika sonra yaşanan 3.7 büyüklüğündeki sarsıntı ise şehir merkezinde hissedildi.
141 ASTSUBAY YAKALANDI
İstanbul'da FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen 222 astsubaydan 141'i yakalandı. 100'ü kara kuvvetleri, 32'si deniz kuvvetleri, 41'i hava kuvvetleri, 46'sı jandarma ve 4'ü Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görev yapan astsubayların deşifre olmamak için ankesörlü telefonlardan iletişime geçtikleri iddia ediliyor.
BABA OĞUL AYNI KADER
Mardin'de 7 Eylül Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın şehit olduğu saldırıda yaralanan güvenlik korucusu Abdullatif Emen (37) de kurtarılamadı. Emen'in babası Mehmet Emen'in de 26 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından 37 yaşındayken 13 Eylül 1993 tarihinde şehit edildiği öğrenildi. Oğul Emen, babasının yanına defnedildi.
TRUMP: LADİN ÖLDÜRÜLDÜ
ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı son dakika açıklaması ile dünyayı sarstı. Trump, terör örgütü El Kaide'nin lideri Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in, Afganistan- Pakistan bölgesinde düzenlenen operasyonla öldürüldüğünü açıkladı. Hamza Bin Ladin'in öldüğü haberi geçtiğimiz ay ABD basını tarafından ortaya atılmıştı. Amerikan NBC kanalı, 1 milyon dolar ödül ile aranan Hamza Bin Ladin'in operasyonla öldürüldüğünü açıklamıştı.
TÜRK İŞADAMI ŞEKER GİBİ
Türkiye'den 23 yıl önce Ukrayna'ya giden Rizeli iş insanı Necmi Doğan (64), orada bir başarı öyküsüne imza attı. Perakende küp şeker sektöründe küçük bir tesisle yola çıkan Doğan, bugün ATA Şeker adlı markası ile ülkede pazar lideri konumunda. Doğan, "Zor günler geçirdim ama çok çalışıp başarılı oldum" dedi.
HARVARD'DAN GEDİK'E ÖDÜL
Harvard Üniversitesi'nin Nobel Ödülü'ne karşı dağıttığı ve her yıl tuhaf konularda yapılmış bilimsel araştırmalara verilen Ig Nobel Ödülleri sahiplerini buldu. Bu yılın ekonomi ödülünü aralarında Türk bilim adamı Habip Gedik'in de bulunduğu üç kişilik ekip aldı. Gedik, kağıt paralardaki bakteri incelemesiyle ekonomi ödülüne layık görüldü.
KORKUTAN SARSINTI
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde dün sabah saatlerinde 3 dakika arayla 4.7 ve 4.8'lik depremler meydana geldi. Akşam saatlerinde ise 4 dakika arayla 4.1 ve 3.7 büyüklüğünde iki deprem daha oldu. Saat 21.08'de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem, şehirde paniğe neden oldu. 4 dakika sonra yaşanan 3.7 büyüklüğündeki sarsıntı ise şehir merkezinde hissedildi.
141 ASTSUBAY YAKALANDI
İstanbul'da FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen 222 astsubaydan 141'i yakalandı. 100'ü kara kuvvetleri, 32'si deniz kuvvetleri, 41'i hava kuvvetleri, 46'sı jandarma ve 4'ü Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görev yapan astsubayların deşifre olmamak için ankesörlü telefonlardan iletişime geçtikleri iddia ediliyor.
BABA OĞUL AYNI KADER
Mardin'de 7 Eylül Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın şehit olduğu saldırıda yaralanan güvenlik korucusu Abdullatif Emen (37) de kurtarılamadı. Emen'in babası Mehmet Emen'in de 26 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından 37 yaşındayken 13 Eylül 1993 tarihinde şehit edildiği öğrenildi. Oğul Emen, babasının yanına defnedildi.
TRUMP: LADİN ÖLDÜRÜLDÜ
ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı son dakika açıklaması ile dünyayı sarstı. Trump, terör örgütü El Kaide'nin lideri Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in, Afganistan- Pakistan bölgesinde düzenlenen operasyonla öldürüldüğünü açıkladı. Hamza Bin Ladin'in öldüğü haberi geçtiğimiz ay ABD basını tarafından ortaya atılmıştı. Amerikan NBC kanalı, 1 milyon dolar ödül ile aranan Hamza Bin Ladin'in operasyonla öldürüldüğünü açıklamıştı.
TÜRK İŞADAMI ŞEKER GİBİ
Türkiye'den 23 yıl önce Ukrayna'ya giden Rizeli iş insanı Necmi Doğan (64), orada bir başarı öyküsüne imza attı. Perakende küp şeker sektöründe küçük bir tesisle yola çıkan Doğan, bugün ATA Şeker adlı markası ile ülkede pazar lideri konumunda. Doğan, "Zor günler geçirdim ama çok çalışıp başarılı oldum" dedi.
HARVARD'DAN GEDİK'E ÖDÜL
Harvard Üniversitesi'nin Nobel Ödülü'ne karşı dağıttığı ve her yıl tuhaf konularda yapılmış bilimsel araştırmalara verilen Ig Nobel Ödülleri sahiplerini buldu. Bu yılın ekonomi ödülünü aralarında Türk bilim adamı Habip Gedik'in de bulunduğu üç kişilik ekip aldı. Gedik, kağıt paralardaki bakteri incelemesiyle ekonomi ödülüne layık görüldü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.