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  • 15.09.2019 03:07
  • Son Güncelleme: 15.09.2019 03:07

Freni patlayan tankerden atlayan sürücü öldü

'nin Gebze ilçesinde freni patlayan su tankerinden atlayan sürücü hayatını kaybetti. Freninin patladığı değerlendirilen su tankeri yol kenarında park halinde bulunan bir tıra çarparak durabildi.

Korkunç olay! Canını kurtarmak isterken...

'nin Gebze ilçesinde freni patlayan su tankerinden atlayan sürücü hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Yenikent Mahallesi Dicle Caddesi üzerinde çim sulama çalışması yapıldığı sırada sürücülüğünü yaptığı ait 41 D 7791 plakalı su tankerinin geri kaydığını fark eden Erdal Y, aracı durduramayınca paniğe kapılarak yere atladı.

Freninin patladığı değerlendirilen su tankeri yol kenarında park halinde bulunan bir tıra çarparak durabildi.

Ağır yaralanan belediye çalışanı ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Erdal Y.'nin cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Gebze Mezarlığı Morgu'na kaldırıldı.

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