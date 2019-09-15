Teröre lanet yürüyüşü

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, PKK'lı teröristlerin düzenlediği hain saldırıda şehit olan vatandaşlar ve evlatları dağa kaçırılan annelere destek için Doğu ve Güneydoğu'daki kentlerde, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı öncülüğünde, 24 sivil toplum kuruluşunun da desteğiyle "Teröre Lanet, Kardeşliğe Davet" yürüyüşleri düzenlendi. On binlerce kişi, ellerinde Türk bayraklı ve dövizlerle, PKK aleyhine sloganlar attı, hain saldırılarını protesto etti. Hakkari, Tunceli, Şırnak, Ağrı, Muş, Şanlıurfa, Elazığ, Batman, Siirt, Mardin ve Bingöl'de vatandaşlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Türk- Kürt kardeştir, ayrım yapan kalleştir", "PKK şaşırma, sabrımızı taşırma" sloganlarıyla yürüdü.
Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP önündeki oturma eylemi sürerken, dün 3 aile daha katıldı. Oturma eylemine katılan aile sayısı 32 oldu.
Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP önündeki oturma eylemi sürerken, dün 3 aile daha katıldı. Oturma eylemine katılan aile sayısı 32 oldu.
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