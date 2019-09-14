Diyarbakır'da çocukları dağa kaçırılan anneler, isyan etti. HDP binası önünde 3 Eylül'den beri oturma eylemi yapan annelerin sayısı 28'e yükseldi. Gözü yaşlı aileler, HDP'ye tepki gösterdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, anneleri ziyaret ederek, "Hepimiz destekliyoruz. Türkiye, sizinle tek yürek. Yalnız değilsiniz" dedi.
Hülya Koçyiğit, Muazzez Ersoy, Gülben Ergen ve Yavuz Bingöl'ün de aralarında bulunduğu bir grup sanatçı da Diyarbakır annelerini ziyaret etti.
Bakan Soylu ve bir grup sanatçı, gözü yaşlı annelere "Yanınızdayız" dedi.
SÖZCÜ, PKK DİYEMEDİ
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan annelere yönelik soruyu geçiştirdi. Terör örgütü PKK'nın adını bile anmayan Sözcü Ortagus, "ABD, düşünce ve konuşma özgürlüğününün yanı sıra barışçıl protesto hakkını destekler" demekle yetindi.
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