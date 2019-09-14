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  • Son Güncelleme: 14.09.2019 16:12

? MSB Kasım 2019 nasıl yapılır? (e-Devlet)

99/4 askerlik yerleri için geri sayım başladı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde 2019 Kasım celp duyurusu yayınlandı. Askerlik yerlerini merak eden yükümlüler, seçim ve sınıflandırma sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, ? MSB Kasım 2019 nasıl yapılır?

99/4 askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

99/4 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Kasım 2019 celp döneminde askerlik görevini yerine getirecek vatandaşlar, askerlik yerlerini merak ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuru ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Bilindiği üzere, yeni askerlik sistemi ile birlikte tek tip askerliğe geçilmiş, askerlik süresi 6 aya düşmüştü. Peki, 99/4 askerlik yerleri ne zaman belli olacak? e-Devlet giriş ile MSB Kasım 2019 askerlik yeri sorgulama nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında detaylar...

99/4 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

MSB'den konu ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Seçim ve sınıflandırma sonuçları Milli Savunma Bakanlığınca 23 Eylül 2019 tarihinde e-devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak."

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