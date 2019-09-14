99/4 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Kasım 2019 celp döneminde askerlik görevini yerine getirecek vatandaşlar, askerlik yerlerini merak ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuru ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Bilindiği üzere, yeni askerlik sistemi ile birlikte tek tip askerliğe geçilmiş, askerlik süresi 6 aya düşmüştü. Peki, 99/4 askerlik yerleri ne zaman belli olacak? e-Devlet giriş ile MSB Kasım 2019 askerlik yeri sorgulama nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında detaylar...

99/4 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

MSB'den konu ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Seçim ve sınıflandırma sonuçları Milli Savunma Bakanlığınca 23 Eylül 2019 tarihinde e-devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak."