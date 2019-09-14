Çanakkale'de deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 15.02'de yerin 5.5 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

14 EYLÜL SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

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2019.09.14 14:45:59 40.7510 32.9672 5.0 -.- 4.4 4.5 YALIOZU-CERKES (CANKIRI)

2019.09.14 14:08:07 40.7242 33.1705 6.7 -.- 2.3 -.- SUNURLU-KURSUNLU (CANKIRI)

2019.09.14 14:02:00 38.0228 26.8950 6.2 -.- 2.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2019.09.14 13:52:07 39.8747 41.3223 5.0 -.- 2.1 -.- PALANDOKEN (ERZURUM)

2019.09.14 13:39:40 40.7457 32.9688 5.4 -.- 3.4 3.6 YALIOZU-CERKES (CANKIRI)

2019.09.14 13:38:52 40.7153 32.8938 2.2 -.- 3.4 3.6 YAKUPLAR-CERKES (CANKIRI)

2019.09.14 13:14:41 40.7337 33.0928 7.9 -.- 2.6 -.- GUZELYURT-CERKES (CANKIRI)

2019.09.14 12:53:40 40.4583 27.7592 14.0 -.- 2.5 -.- OCAKLAR-ERDEK (BALIKESIR)

2019.09.14 12:20:33 38.1555 28.2117 15.6 -.- 1.3 -.- KARAMAN-KIRAZ (IZMIR)

2019.09.14 11:57:02 38.6960 42.6383 21.6 -.- 2.6 -.- SOGANLI-AHLAT (BITLIS)

2019.09.14 11:31:16 40.7305 32.9352 1.8 -.- 3.3 3.3 HACILAR-CERKES (CANKIRI)

2019.09.14 09:03:10 40.7472 32.9725 5.0 -.- 5.1 4.8 YALIOZU-CERKES (CANKIRI)

2019.09.14 09:00:29 40.7297 32.9692 5.0 -.- 4.9 4.9 HACILAR-CERKES (CANKIRI)

2019.09.14 07:07:43 37.9050 29.6337 8.3 -.- 1.6 -.- MECIDIYE-BOZKURT (DENIZLI)

2019.09.14 06:38:29 38.7350 27.9590 8.0 -.- 2.5 -.- HIROGLU-GOLMARMARA (MANISA)

2019.09.14 04:58:15 38.2007 41.9103 10.1 -.- 1.5 -.- AGACPINAR-(BITLIS)

2019.09.14 02:53:45 38.1987 26.5942 7.0 -.- 1.4 -.- DEMIRCILI-URLA (IZMIR)

2019.09.14 02:20:21 38.3472 43.6003 7.8 -.- 1.5 -.- HAMURKESEN-GURPINAR (VAN)

2019.09.14 02:19:37 38.5753 43.2492 16.9 -.- 1.1 -.- BARDAKCI-(VAN)

2019.09.14 02:16:30 40.0023 26.1228 7.4 -.- 2.6 -.- UVECIK ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)

2019.09.14 01:56:02 39.1490 41.6872 15.6 -.- 2.8 -.- UNALDI-VARTO (MUS)

2019.09.14 01:53:52 42.7055 41.7357 3.7 -.- 2.5 -.- GURCISTAN

2019.09.14 01:42:36 40.4520 28.7520 4.7 -.- 2.3 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

2019.09.14 01:35:39 39.6073 27.4973 8.2 -.- 1.4 -.- SARICA-IVRINDI (BALIKESIR)

2019.09.14 00:28:36 39.0558 27.1325 9.2 -.- 2.2 -.- EGRIGOL-BERGAMA (IZMIR)

2019.09.14 00:06:43 36.9547 27.5677 8.3 -.- 2.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)