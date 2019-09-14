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  • Son Güncelleme: 14.09.2019 15:13

Son dakika: 'nın Çerkeş ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir daha!

Son dakika haberine göre; 'nın Çerkeş ilçesinde saat 14.46'da 4.3 büyüklüğünde bir daha meydana geldi. Sabah saatlerinde 4.7 ve 4.8'lik depremler meydana gelmiş kentte yaşayanlar panik yaşamıştı. Deprem Ankara ve çevre illerden de hissedildi..

Çankırı 3.kez sallandı!

, sabah saatlerinde 3 dakika arayla 4.7 ve 4.8'lik lerle sallandı. Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde son deprem saat 14.46'da yerin 7 kilometre derinliğinde 4.3 büyüklüğünde meydana geldi. Çerkeş'te sabahki depremlerin ardından saat 13.39'da da 3,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem 7.06 kilometre derinlikte gerçekleşti. Korkan vatandaşlar yeniden sokaklara çıktı.

BEŞİK GİBİ SALLANIYOR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çerkeş ilçesinde saat 14.46'da 7 kilometre derinlikte ve 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

ÇERKEŞ'TE ÜÇÜNCÜ DEPREM

Çerkeş'te saat 13.39'da 3,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem 7.06 kilometre derinlikte gerçekleşti.

BAZI BİNALARDA HASAR MEYDANA GELDİ

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde art arda meydana gelen depremler nedeniyle özellikle eski binalarda sıva dökülmesi, baca yıkılması gibi hasarlar meydana geldi. Belediye ekipleri, hasar oluşan evlerin çevresinde önlem aldı. Deprem sırasında bazı marketlerde raflardaki ürünler de yere döküldü. İlçe merkezinde ve köylerde hasar tespit çalışması başlatıldı.

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