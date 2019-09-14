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  • Son Güncelleme: 14.09.2019 09:33

SON DAKİKA! Çerkeş'te art arda korkutan deprem! 14 Eylül Kandilli

Son dakika haberine göre 'da sabah saatlerinde art arda iki deprem meydana geldi. Çerkeş ilçesine bağlı Hacılar mahallesinde saat 9.00'da 4,9 büyüklüğünde, saat 09.03'te ise Yeşilöz mahallesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu. İşt 14 Eylül Kandilli ...

Çankırı Çerkeş'te korkutan deprem!

'da son dakika... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Çankırı'da bugün art arda iki deprem meydana geldi.

Saat 09.00'da 4.9 büyüklüğündeki deprem Çerkeş ilçesine bağlı Hacılar mahallesinde gerçekleşti.

Saat 09.03'de 5.1 büyüklüğündeki deprem ise Çerkeş ilçesine bağlı Yeşilöz mahallesinde meydana geldi.

Deprem, Ankara ve çevre illerden de hissedildi. İlk depremin 13,66 kilometre, ikinci depremin ise 4,13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER (14 EYLÜL 2019)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
2019.09.14 09:03:10 40.7595 32.9602 5.0 -.- 5.1 4.8 YESILOZ-CERKES (CANKIRI)
2019.09.14 09:00:29 40.7348 32.9680 5.0 -.- 4.9 4.9 HACILAR-CERKES (CANKIRI)
2019.09.14 07:07:43 37.9050 29.6337 8.3 -.- 1.6 -.- MECIDIYE-BOZKURT (DENIZLI)
2019.09.14 06:38:29 38.7350 27.9590 8.0 -.- 2.5 -.- HIROGLU-GOLMARMARA (MANISA)
2019.09.14 04:58:15 38.2007 41.9103 10.1 -.- 1.5 -.- AGACPINAR-(BITLIS)
2019.09.14 02:53:45 38.1987 26.5942 7.0 -.- 1.4 -.- DEMIRCILI-URLA (IZMIR)
2019.09.14 02:20:21 38.3472 43.6003 7.8 -.- 1.5 -.- HAMURKESEN-GURPINAR (VAN)
2019.09.14 02:19:37 38.5753 43.2492 16.9 -.- 1.1 -.- BARDAKCI-(VAN)
2019.09.14 02:16:30 40.0023 26.1228 7.4 -.- 2.6 -.- UVECIK ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
2019.09.14 01:56:02 39.1490 41.6872 15.6 -.- 2.8 -.- UNALDI-VARTO (MUS)
2019.09.14 01:53:52 42.7055 41.7357 3.7 -.- 2.5 -.- GURCISTAN
2019.09.14 01:42:36 40.4520 28.7520 4.7 -.- 2.3 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
2019.09.14 01:35:39 39.6073 27.4973 8.2 -.- 1.4 -.- SARICA-IVRINDI (BALIKESIR)
2019.09.14 00:28:36 39.0558 27.1325 9.2 -.- 2.2 -.- EGRIGOL-BERGAMA (IZMIR)
2019.09.14 00:06:43 36.9547 27.5677 8.3 -.- 2.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

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