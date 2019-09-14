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  • Son Güncelleme: 14.09.2019 11:01

Son dakika: 54 farklı il ve KKTC’de eş zamanlı operasyonu: 222 astsubay hakkında gözaltı kararı

’nün ’daki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, tamamı muvazzaf toplam 223*2 astsubay rütbesindeki askeri personel şüpheli hakkında bugün saat 01.00 itibariyle İstanbul merkezli 54 farklı il ve KKTC’de eş zamanlı olarak operasyon başlatıldı.


merkezli 54 il ve KKTC'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün () Türk Silahlı Kuvvetleri () yapılanmasına yönelik başlatılan operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 222 muvazzaf askerden 50'si yakalandı.

nca yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen kara, hava, deniz, jandarma ve sahil güvenlik komutanlıklarında görevli farklı rütbelerdeki 222 muvazzaf astsubayın yakalanması için polis harekete geçti.

222 MUVAZZAF ASKERDEN 50'Sİ YAKALANDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İstanbul merkezli 54 il ve KKTC'de başlattığı eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 50'si yakalandı.

Devam eden operasyon kapsamında aramaların sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.

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