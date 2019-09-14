45 ilde 165 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 2012 Kaymakamlık yazılı sınav sorularının FETÖ üyelerince ele geçirilip sızdırılması iddiası ile yürütülen soruşturma kapsamında 165 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 45 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi. 165 kişiden 83'ünün yakalandığı bildirildi.
KOSGEB ESKİ BAŞKANINA CEZA
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndaki (KOSGEB) FETÖ yapılanmasına yönelik, aralarında kurumun eski başkanı Mustafa Kaplan'ın da bulunduğu 37 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Kaplan, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. 20 sanık, 6 yıl 3 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezası aldı.
TİJEN KARAŞ, O GECEYİ ANLATTI
FETÖ darbe girişimi sırasında cuntacıların TRT'yi basarak silah zoruyla darbe bildirisini okuttuğu spiker Tijen Karaş, müşteki sıfatıyla dinlendi. Darbeci Ümit Gençer'in bildiriyi kendisinin okumasını istediğini anlatan Karaş, Gençer'in silahı kendisine doğrulttuğunu söyledi. "Vatandaşlar gelince darbeciler binayı terk etti" dedi.
KOSGEB ESKİ BAŞKANINA CEZA
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndaki (KOSGEB) FETÖ yapılanmasına yönelik, aralarında kurumun eski başkanı Mustafa Kaplan'ın da bulunduğu 37 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Kaplan, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. 20 sanık, 6 yıl 3 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezası aldı.
TİJEN KARAŞ, O GECEYİ ANLATTI
FETÖ darbe girişimi sırasında cuntacıların TRT'yi basarak silah zoruyla darbe bildirisini okuttuğu spiker Tijen Karaş, müşteki sıfatıyla dinlendi. Darbeci Ümit Gençer'in bildiriyi kendisinin okumasını istediğini anlatan Karaş, Gençer'in silahı kendisine doğrulttuğunu söyledi. "Vatandaşlar gelince darbeciler binayı terk etti" dedi.
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