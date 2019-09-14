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  • Son Güncelleme: 14.09.2019 09:39

Son dakika: 49 farklı il ve KKTC’de eş zamanlı operasyonu: 223 astsubay hakkında gözaltı kararı

’nün ’daki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, tamamı muvazzaf toplam 223 astsubay rütbesindeki askeri personel şüpheli hakkında bugün saat 01.00 itibariyle İstanbul merkezli 49 farklı il ve KKTC’de eş zamanlı olarak operasyon başlatıldı.

dahil olmak üzere 49 il ve KKTC'de 223 astsubayın yakalanması için gece saatlerinde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Şüpheli astsubayların deşifre olmamak için ankesörlü telefonlardan iletişime geçtikleri kaydedildi. Astsubayların 100'ü kara kuvvetleri, 32'si deniz kuvvetleri, 41'i hava kuvvetleri, 46'sı jandarma ve 4'ü Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görev yaptığı belirtildi. Operasyonlarda gözaltına alınanlar Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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