Türkiye, dün Diyarbakır Kulp'tan gelen acı haberle sarsıldı. PKK'lı teröristler, önceki akşam yola döşedikleri el yapımı patlayıcıyı, odun toplayan köylüleri taşıyan kamyonetin geçişi sırasında patlattı. Siraç (23), Ömer (15) ve Abit Yıldız (22), Ahmet Ay (23), İhsan Çelikbilek (43), Mehmet Bozyel (17) ve Sinan Diğer (44) şehit olurken, 10 kişi de yaralandı.
Saldırıdan önce teröristlerin köylüleri tehdit ettiği ortaya çıktı. 7 sivil şehit ise Diyarbakır, Batman ve Muş'ta düzenlenen törenlerle son yolculuğuna uğurlandı.
ÖZGÜR CEBE
Alçak saldırıyla ilgili HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş, HDP İlçe Başkanı A.K., HDP'li Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ş.A. gözaltına alındı.
Saldırıdan önce teröristlerin köylüleri tehdit ettiği ortaya çıktı. 7 sivil şehit ise Diyarbakır, Batman ve Muş'ta düzenlenen törenlerle son yolculuğuna uğurlandı.
ÖZGÜR CEBE
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