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Kulp şehitlerine son görev! “Kahrolsun ” sloganlarıyla uğurlandılar...

’lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan 7 kişi, “Kahrolsun PKK” sloganlarıyla uğurlandı. ’li Başkanı ile birlikte 3 kişi ise gözaltına alındı.

Şehitlere son görev
Türkiye, dün Kulp'tan gelen acı haberle sarsıldı. 'lı teröristler, önceki akşam yola döşedikleri el yapımı patlayıcıyı, odun toplayan köylüleri taşıyan kamyonetin geçişi sırasında patlattı. Siraç (23), Ömer (15) ve Abit Yıldız (22), Ahmet Ay (23), İhsan Çelikbilek (43), Mehmet Bozyel (17) ve Sinan Diğer (44) şehit olurken, 10 kişi de yaralandı.


Alçak saldırıyla ilgili 'li Başkanı Mehmet Fatih Taş, HDP İlçe Başkanı A.K., HDP'li Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ş.A. gözaltına alındı.




Saldırıdan önce teröristlerin köylüleri tehdit ettiği ortaya çıktı. 7 sivil şehit ise Diyarbakır, ve 'ta düzenlenen törenlerle son yolculuğuna uğurlandı.



ÖZGÜR CEBE

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