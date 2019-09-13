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  • Son Güncelleme: 13.09.2019 09:12

Son dakika: 45 ilde operasyonu: 165 gözaltı kararı

Son dakika haberine göre 2012 yılı Kaymakamlık sınav sorularının / terör örgütü tarafından ele geçirilip sızdırılması iddiasıyla başlatılan soruşturmada, 45 ilde 165 kişi hakkında gözaltı talimatı verildi, 83 kişi gözaltına alındı.

45 ilde FETÖ operasyonu: 165 gözaltı kararı

2012 Kaymakamlık sınavı sorularının mensuplarınca sızdırılması soruşturması kapsamında 45 ilde 165 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ayrıntılar gelecek...

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