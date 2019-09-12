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  • Son Güncelleme: 12.09.2019 20:36

'nün "il ablası" 'da yakalandı

'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce "il ablası" olarak örgüt adına faaliyette bulunduğu belirlenen kadın tutuklandı.

FETÖ'nün Kayseri il ablası yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, /'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüte üye olma suçundan hakkında soruşturma açılan H.U'nun, "il ablası" konumunda faaliyetler yürüttüğü belirtildi.

Açıklamada, dün düzenlenen operasyonla şüphelinin 'da gözaltına alındığı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Konya 3. Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandığı bildirildi.

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