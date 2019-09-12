Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüte üye olma suçundan hakkında soruşturma açılan H.U'nun, Kayseri "il ablası" konumunda faaliyetler yürüttüğü belirtildi.
Açıklamada, dün düzenlenen operasyonla şüphelinin Ankara'da gözaltına alındığı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Konya 3. Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandığı bildirildi.
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