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  • 13.09.2019 18:32
  • Son Güncelleme: 13.09.2019 18:32

5. Üçlü Zirve için liderler ’ya geliyor

formatında 5’inci , Cumhurbaşkanı ’ın ev sahipliğinde ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı ’in katılımları ile 16 Eylül'de ’da gerçekleştirilecek.

5. Üçlü Zirve için liderler Ankara’ya geliyor
'nda İdlip başta olmak üzere 'deki gelişmeler değerlendirilerek, çatışma ortamının sona erdirilmesi, mültecilerin gönüllü geri dönüşleri için gereken şartların temini ile kalıcı bir siyasi çözümün tesisi amacıyla önümüzdeki dönemde atılacak müşterek adımlar istişare edilecek.



'ın zirve vesilesiyle mevkidaşlarıyla münferit görüşmeler gerçekleştirerek ikili ilişkilerin yanı sıra güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunmaları da öngörülüyor.

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