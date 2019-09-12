Teslim olan teröristler aynı adresi işaret etti! Önce HDP, sonra Kandil!

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde çocukları HDP'lilerce terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna katılan 24 ailenin oturma eylemi sürerken, yakalanan ve teslim olan teröristlerin ifadeleri HDP'nin Kandil'e giden ilk durak olduğunu gözler önüne serdi. Kendi rızalarıyla ya da zorla örgüte katıldıklarını söyleyen teröristlerin ifadelerindeki ortak nokta ise Diyarbakır'daki HDP İl Başkanlığı oldu. Teröristler ifadelerinde, okullarda ve mitinglerde tanıştıkları HDP teşkilatlarında görevli şahıslar tarafından ikna edilerek önce Diyarbakır'daki il başkanlığına, ardından da Suriye ve Kuzey Irak'taki kamplara götürüldüğünü söyleyerek HDP'nin terör örgütüne elaman kazandırdığını gün yüzüne çıkardı.

ZORLA GÖTÜRDÜLER

8 Şubat 2018'de terör örgütünden kaçarak teslim olan S.E. adlı terörist, internet üzerinden tanıştığı Rojda kod isimli teröristin kendisine 'Suruç'ta yaşanan olaydan ve DEAŞ'tan bahsettiğini, sonrasında da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünden Suruç'a günübirlik gidip geleceklerini, kendisinin de gelmek zorunda olduğunu' söylediğini anlattı. HDP il binasında 3'üncü kata çıkarıldığını belirten S.E., Suruç'tan Kobani'ye geçeceklerini öğrendiğinde kendisini kurtarması için teyzesinin oğlu Sadık A.'yı aradığını söyledi. Sadık A. gelince telefonlarını aldıklarını anlatan S.E., "Silahlı kişiler beni ve Sadık A.'yı zorla önce Silvan'a, ardından 14 yaşlarındaki 5 çocuk ile Lice'ye götürdüler. Sonradan Kobani'ye götürüldüler" dedi.

ARKADAŞ GİBİ YAKLAŞTI

Kadın terörist D.M. 2015'teki bir konserde tanıştığı Eylem kod adlı kadın teröristin kendisine arkadaş gibi yaklaştığını ve ikna ederek HDP il binasına davet ettiğini söyledi. Daha sonra kendisine PKK propagandası yapıldığını söyleyen D.M. babasının kendisini okul bittikten sonra evlendirmek istemesi nedeniyle Eylem'le irtibata geçerek örgüte katılmak istediğini söyledi. Teröristle birlikte HDP Diyarbakır İl Başkanlığına gittiğini söyleyen D.M., burada örgütün kurmuş olduğu bir dernekte dağ kadrosundan gelen teröristlerle görüştürüldüğünü ve Kuzey Irak'a gönderildiğini söyledi.

HDP'DEN TERÖR KAMPINA

16 Ocak 2018'de teslim olan terörist S.E. örgüte katılmış olan bir akrabası hakkında "Sana Ömer'i göstereceğiz" diyen iki kişi tarafından HDP Diyarbakır İl Başkanlığına götürüldüğünü, burada bodrum katında 3 gün tutulduğunu ve sonrasında Lice'ye gönderildiğini söyledi. S.E. Lice'de kendisini bekleyen bir kişi tarafından PKK'nın kampına götürüldüğünü itiraf etti. 2017'de teslim olan terörist C.T., 2014 yılında HDP Gebze teşkilatının düzenlediği pikniğe gelen örgüt mensuplarının PKK propagandasından etkilenerek örgüte katılmak istediğini ve kendisini HDP İstanbul İl Başkanlığına yönlendirdiklerini söyledi. Terörist, İstanbul'dan HDP'li bir kadın ile birlikte HDP Diyarbakır İl Başkanlığına oradan da PKK'nın kampına götürüldüğünü beyan etti.

ÖNCE HDP SONRA KIRSAL

H.F., Can kod adlı C.K.'nin Bağlar'da HDP uzantılı bir dernekte faaliyet yürüttüğünü, örgüte katılan teröristleri HDP Diyarbakır İl Başkanlığından alarak N.A. isimli kadına gönderdiğini söyledi. H.F., C.K.'nın özellikle uyuşturucu bağımlısı olan gençleri PKK'ya götürdüğünü anlattı.Teslim olan E.F. adlı terörist ise Tuncay kod adlı T.O.'nun HDP Diyarbakır il binasında KCK adına çalışarak PKK adına finansman topladığı, bir çok genci kandırarak örgüte kazandırdığını söyledi.